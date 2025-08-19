Дорога в обход Борисоглебска обойдется бюджету в 16,7 млрд рублей

Проект включает четыре ключевых этапа. Первым делом строители займутся переносом инженерных коммуникаций — магистрального газопровода и линий электропередач. Главным инженерным сооружением станет новый мост через реку Ворона, который спроектирован с учетом перспективной транспортной нагрузки. Параллельно будут вестись работы по возведению самой автодороги и подъездных путей.
Кстати, Воронежская область в этом году отметилась рекордными темпами дорожного ремонта. Буквально накануне вице-премьер страны Марат Хуснуллин отметил наш регион в топ-6 по объёмам обновлённых дорог.
В Воронежской области успели выполнить 80% от годового плана. За семь месяцев отремонтировали 2000 участков (на 240 км больше, чем в 2023-м), а на 2025 год запланирован ремонт 217 км с увеличением дорожного фонда до 34 млрд рублей.