Дорога в обход Борисоглебска обойдется бюджету в 16,7 млрд рублей

Подрядчика для строительства объездной дороги вокруг Борисоглебска нашли власти спустя десять лет поисков. На это обращает внимание воронежское бизнес-издание De Facto.Контракт заключат с местной компанией. На работы готовы потратить до 16,7 миллиардов рублей. Работы на объекте необходимо завершить до мая 2029 года. Федеральный бюджет полностью покроет расходы на проект.