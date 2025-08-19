Ричмонд
Дорога в обход Борисоглебска обойдется бюджету в 16,7 млрд рублей

Подрядчика для строительства объездной дороги вокруг Борисоглебска нашли власти спустя десять лет поисков. На это обращает внимание воронежское бизнес-издание De Facto.Контракт заключат с местной компанией. На работы готовы потратить до 16,7 миллиардов рублей. Работы на объекте необходимо завершить до мая 2029 года. Федеральный бюджет полностью покроет расходы на проект.

Проект включает четыре ключевых этапа. Первым делом строители займутся переносом инженерных коммуникаций — магистрального газопровода и линий электропередач. Главным инженерным сооружением станет новый мост через реку Ворона, который спроектирован с учетом перспективной транспортной нагрузки. Параллельно будут вестись работы по возведению самой автодороги и подъездных путей.

Кстати, Воронежская область в этом году отметилась рекордными темпами дорожного ремонта. Буквально накануне вице-премьер страны Марат Хуснуллин отметил наш регион в топ-6 по объёмам обновлённых дорог.

В Воронежской области успели выполнить 80% от годового плана. За семь месяцев отремонтировали 2000 участков (на 240 км больше, чем в 2023-м), а на 2025 год запланирован ремонт 217 км с увеличением дорожного фонда до 34 млрд рублей.