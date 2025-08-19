Мусорный коллапс продолжается в домах Владивостока, где недавно бунтовали дворники

Недавно историей заинтересовалась прокуратура: дворники УК якобы в отместку за невыплату зарплаты разбросали мусор в коридоре общего пользования и разбили там ртутный термометр, инцидент произошёл в доме «гостиничного типа» на улице Окатовой. Пока прокуратура разбирается как с бытовым вандализмом, так и с нарушением трудовых прав работников, «гостинки» на Окатовой продолжают утопать в мусоре, а жильцы не могут связаться с управляющей компанией и что-либо прояснить, сообщает ИА DEITA.RU.
От жильца дома на Окатовой, 20, в telegram-чат главы города Константина Шестакова поступила ещё одна жалоба на «Комплекс коммунальных услуг». Заявитель утверждает, что компания так и не предоставила дворников и уборщиков для обслуживания дома, но именно на дворниках лежит обязанность по сортировке и фасовке бытового мусора, который не попадает в контейнеры для отходов. Поэтому бригада мусоровоза не может вывезти отходы с придомовой территории дома № 20. Спецтехника приезжает во двор регулярно, но мусор, не подготовленный к транспортировке на полигон, оставляет. (Пояснения о необходимости фасовки мусора дворниками были получены, по словам заявителя, непосредственно от водителя мусоровоза).
Как результат — помойки растут во дворе и возле уличных камер мусоропровода, который не чистили очень давно и теперь он забит. 18 августа скопившийся на шестом этаже мусор загорелся, для ликвидации ЧП пришлось вызывать пожарных.
Жильцы интересуются у городской администрации, какие действия им предпринимать в отношении управляющей организации.