Мусорный коллапс продолжается в домах Владивостока, где недавно бунтовали дворники

От жильца дома на Окатовой, 20, в telegram-чат главы города Константина Шестакова поступила ещё одна жалоба на «Комплекс коммунальных услуг». Заявитель утверждает, что компания так и не предоставила дворников и уборщиков для обслуживания дома, но именно на дворниках лежит обязанность по сортировке и фасовке бытового мусора, который не попадает в контейнеры для отходов. Поэтому бригада мусоровоза не может вывезти отходы с придомовой территории дома № 20. Спецтехника приезжает во двор регулярно, но мусор, не подготовленный к транспортировке на полигон, оставляет. (Пояснения о необходимости фасовки мусора дворниками были получены, по словам заявителя, непосредственно от водителя мусоровоза).