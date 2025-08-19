Какие пенсионеры рискуют остаться без квартиры — предупреждение Росреестра

Росреестр опубликовал подробное разъяснение по данной теме, сообщает ИА DEITA.RU.
Ведомство подчеркнуло, что сегодня именно пожилые россияне находятся в зоне повышенного риска остаться без своей квартиры из-за особенностей законодательства и злоупотреблений мошенников. По словам профильных экспертов, ситуация осложняется тем, что для перехода права собственности по закону достаточно всего лишь одной подписи собственника на договоре купли-продажи.
Это означает, что достаточно подписать документ, подтверждающий передачу квартиры, и право собственности может перейти к покупателю практически мгновенно. В результате, если собственник не проявит должной внимательности или не ознакомится с нюансами процедуры, он рискует потерять жильё без возможности быстрого возврата.
В свою очередь кандидат юридических наук Ирина Сивакова объяснила, что сейчас существует довольно простая схема оформления сделки: в договор включается пункт о том, что покупатель передал продавцу всю требуемую сумму наличными. После этого стороны ставят свои подписи на документе, подтверждая факт оплаты.
Однако при этом отпадает необходимость регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости — достаточно лишь оформить договор. В случае же возникновения спора или мошенничества покупатель может добиться внесения записи в реестр через суд, сославшись на то, что деньги были переданы продавцу, но тот не подал заявление о регистрации права.
В связи с этим Росреестр и предупредил всех собственников недвижимости о возможных рисках: они могут случайно или по недосмотру подписать документ, который приведет к утрате права собственности. Особенно это актуально для пожилых людей, которые зачастую менее осведомлены о тонкостях юридических процедур и могут стать жертвами мошеннических схем.
Мошенники активно используют невнимательность и доверчивость пожилых граждан. Например, им могут позвонить по телефону и представиться сотрудниками МВД, ФСБ или даже Росреестра с сообщением о том, что их квартира находится под угрозой: злоумышленники якобы оформили поддельную доверенность с правом продажи жилья или взяли кредит под залог квартиры.
Жулики убеждают пенсионеров срочно заключить фиктивную сделку по продаже своей жилплощади «для защиты» от предполагаемых угроз. Главная цель преступников — убедить пожилого собственника в необходимости быстрого оформления сделки и передачи квартиры мошенникам, пишет портал «Юридические тонкости».
Многие доверчивые люди действительно верят звонкам злоумышленников и подписывают фиктивные договоры, после чего деньги передают преступникам. В результате пожилые граждане остаются без жилья и без средств. В этой связи Росреестр настоятельно рекомендует владельцам недвижимости быть особенно внимательными при совершении любых сделок и не подписывать документы без тщательного изучения условий.