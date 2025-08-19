Какие пенсионеры рискуют остаться без квартиры — предупреждение Росреестра

В связи с этим Росреестр и предупредил всех собственников недвижимости о возможных рисках: они могут случайно или по недосмотру подписать документ, который приведет к утрате права собственности. Особенно это актуально для пожилых людей, которые зачастую менее осведомлены о тонкостях юридических процедур и могут стать жертвами мошеннических схем.