В Беларуси зарплаты бюджетников вырастут с 1 сентября 2025

В Беларуси с 1 сентября вырастет размер базовой ставки, к которой привязаны зарплаты бюджетников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси зарплаты бюджетников вырастут с 1 сентября 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Беларуси.

Согласно данным, с 1 сентября в стране размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 273 рубля. Ранее базовая ставка составляла 270 рублей (подробнее мы писали здесь). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси. В связи с увеличением размера базовой ставки, вырастут и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.

Ранее в Беларуси объяснили, кому из пенсионеров зачтут украинский стаж работы и как подать на перерасчет: «Войдет еще шесть с половиной лет».

Кстати, эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией.

Тем временем в Минске ГАИ и налоговая начали масштабный рейд по проверке работы такси.