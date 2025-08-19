В Беларуси зарплаты бюджетников вырастут с 1 сентября 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Беларуси.
Согласно данным, с 1 сентября в стране размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 273 рубля. Ранее базовая ставка составляла 270 рублей (подробнее мы писали здесь). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси. В связи с увеличением размера базовой ставки, вырастут и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.
