В Татарстане пройдут летные испытания первого в России беспилотного вертолета

На Международном российско-китайском форуме «РОСТКИ», который проходит в Казани, председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров анонсировал важный этап в развитии отечественного авиастроения. По его словам, уже в конце 2025 года в Татарстане планируют начать летные испытания первого в России беспилотного вертолета.
Как сообщил Майоров, эти воздушные суда будут производиться на территории республики и ими уже заинтересовались в Сингапуре. Там хотят закупить сразу 100 беспилотных вертолетов, чтобы использовать их для пассажирских перевозок между островами.
Ранее мы сообщали, что инвесторы из Китая построят в Татарстане два завода. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.