Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане пройдут летные испытания первого в России беспилотного вертолета

Воздушное судно уже планирует купить Сингапур.

Источник: Авиационная корпорация «Беркут»

На Международном российско-китайском форуме «РОСТКИ», который проходит в Казани, председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров анонсировал важный этап в развитии отечественного авиастроения. По его словам, уже в конце 2025 года в Татарстане планируют начать летные испытания первого в России беспилотного вертолета.

Как сообщил Майоров, эти воздушные суда будут производиться на территории республики и ими уже заинтересовались в Сингапуре. Там хотят закупить сразу 100 беспилотных вертолетов, чтобы использовать их для пассажирских перевозок между островами.

Ранее мы сообщали, что инвесторы из Китая построят в Татарстане два завода. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.