Самолет МС-21 готовится к первому полету в Иркутске

В рамках испытания лайнер пробыл в воздухе более 70 часов в Подмосковье.

Источник: пресс-служба Ростеха

Самолет МС-21 готовится к первому полету в Иркутске. Это будет второй борт отечественного лайнера. А первый уже провел в воздухе более 70 часов в Подмосковье в рамках испытаний. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Ростеха, всего самолет совершил 19 полетов.

— Когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами, — прокомментировали в Ростехе.

Это необходимо, чтобы быть уверенными в безопасности и гарантии воздушных судов. Самолет МС-21 оснащен отечественными компонентами: вспомогательной силовой установкой, системами кондиционирования и регулирования давления, светотехникой и пультами управления самолетными системами. Более 70 частей самолета имеют российское происхождение.