Омск получит миллиард на ремонт набережной Тухачевского

Под форумы регион планирует получить федеральные средства в размере миллиарда рублей. Их направят на реконструкцию набережной Тухачевского. Напомним, что пока был реконструирован один участок набережной, в районе апарт-отеля и бассейна «Пингвин». Кроме того, планируется благоустройство ещё одного отрезка — от Метромоста до Кемеровской.