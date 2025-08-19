Ричмонд
Омск получит миллиард на ремонт набережной Тухачевского

Форум «Россия — Казахстан» может пройти в нашем городе уже через год.

Источник: Om1 Омск

Виталий Хоценко попросил Владимира Путина поддержать идею проведения в Омске форума «Россия — Казахстан», который должен пройти в 2026 году. Об этом губернатор рассказал во вторник, 19 августа.

По словам Хоценко, любой крупный форум — это возможность привлечь в регион дополнительные средства, что-то починить, создать новые объекты. Поэтому областные власти будут бороться за право провести ещё одно подобное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава» в 2028 году.

Под форумы регион планирует получить федеральные средства в размере миллиарда рублей. Их направят на реконструкцию набережной Тухачевского. Напомним, что пока был реконструирован один участок набережной, в районе апарт-отеля и бассейна «Пингвин». Кроме того, планируется благоустройство ещё одного отрезка — от Метромоста до Кемеровской.