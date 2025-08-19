Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

«Вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется (в Крым) автомобильным транспортом… Прошу и крымчан, и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум месяц», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году — уже 1100 тонн.
Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС».