Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется (в Крым) автомобильным транспортом… Прошу и крымчан, и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум месяц», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году — уже 1100 тонн.

Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.

Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС».

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше