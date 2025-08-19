Ричмонд
14-этажный долгострой снесут в Нижнем Новгороде

Соответствующий проект был одобрен государственной экспертизой.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде планируется снести 14-этажный долгострой в Гаражном переулке в Советском районе. Соответствующий проект сноса одобрила государственная экспертиза.

— Суд признал заброшенное здание в Советском районе самовольной постройкой, — сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на данные регионального Минимущества. — Положительное заключение о сносе было выдано 18 августа.

Предварительно специалисты оценили все нюансы строительный конструкций дома и подготовили проект демонтажа здания. Осталось найти финансирование для проведения сноса.