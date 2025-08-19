В Екатеринбурге запустили цех по производству токарно-фрезерных станков

В Екатеринбурге запустили новый цех, на котором производят токарно-фрезерные станки с российской системой управления. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
— Он располагается на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Специалисты наладили весь цикл — от механообработки деталей до финального тестирования готовой продукции, — уточняет ведомство.
Как уточняется, первая партия станков была отгружена заказчику. Это оборудование используется в различных отраслях. Поэтому в дальнейшем в эксплуатацию введут второй этаж цеха. Это позволит увеличить производственную мощность.
Предприятие сотрудничает со школами, колледжами и техникумами. Они создают специальные учебные комплексы. Тем самым учащиеся проходят практическое обучение.