Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область вошла в рейтинг регионов по зарплатам

По данным РИА Новости, только четверть жителей региона получают доход выше среднего уровня.

По данным РИА Новости, только четверть жителей региона получают доход выше среднего уровня.

Новосибирская область заняла 29-е место в общероссийском рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых работников. Согласно статистике РИА Новости, 26,9% жителей области получают зарплату выше среднего, а 4,8% более чем в два раза выше этого уровня.

Хотя регион входит в тройку лидеров Сибири по доходам, на общероссийской карте его позиции более скромные.

Лидируют в рейтинге Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где высокие зарплаты имеют 66,5% и 55,1% работников соответственно. Такая ситуация объясняется преобладанием добывающих отраслей экономики — нефти, газа и других ресурсов.

На другом конце списка оказались Чечня и Ингушетия: там только около 6% населения получают доход выше среднего. Эксперты отмечают, что разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами демонстрирует значительное неравенство в экономическом развитии страны.