Новосибирская область вошла в рейтинг регионов по зарплатам

По данным РИА Новости, только четверть жителей региона получают доход выше среднего уровня.
Новосибирская область заняла 29-е место в общероссийском рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых работников. Согласно статистике РИА Новости, 26,9% жителей области получают зарплату выше среднего, а 4,8% более чем в два раза выше этого уровня.
Хотя регион входит в тройку лидеров Сибири по доходам, на общероссийской карте его позиции более скромные.
Лидируют в рейтинге Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где высокие зарплаты имеют 66,5% и 55,1% работников соответственно. Такая ситуация объясняется преобладанием добывающих отраслей экономики — нефти, газа и других ресурсов.
На другом конце списка оказались Чечня и Ингушетия: там только около 6% населения получают доход выше среднего. Эксперты отмечают, что разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами демонстрирует значительное неравенство в экономическом развитии страны.