Татарстан предложил Китаю строить молочные заводы

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на полях форума «РОСТКИ» в Казани.
Парламентарий подробно изложил преимущества проекта. «Сырье наше, но перерабатывается здесь на их технологиях. Вся добавленная стоимость остается здесь» — отметил Фаррахов. Особый акцент был сделан на экспортной перспективе — произведенная продукция будет полностью поставляться в Китай, что решает сложную задачу сертификации для выхода на азиатский рынок.
Это уже не первый крупный китайский инвестиционный проект в Татарстане. Ранее стало известно о планах строительства завода по производству керамической плитки в Иннополисе с объемом вложений 1,5 миллиарда рублей. Реализации проекта способствовала личная встреча инвестора с главой республики Рустамом Миннихановым.
Напомним, на Кировской дамбе в Казани построят пляжный комплекс Tatar Su.