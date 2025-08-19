Ричмонд
Татарстан предложил Китаю строить молочные заводы

Татарстан предложил китайским инвесторам построить на территории республики заводы по переработке молока.

Источник: РИА "Новости"

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на полях форума «РОСТКИ» в Казани.

Парламентарий подробно изложил преимущества проекта. «Сырье наше, но перерабатывается здесь на их технологиях. Вся добавленная стоимость остается здесь» — отметил Фаррахов. Особый акцент был сделан на экспортной перспективе — произведенная продукция будет полностью поставляться в Китай, что решает сложную задачу сертификации для выхода на азиатский рынок.

Это уже не первый крупный китайский инвестиционный проект в Татарстане. Ранее стало известно о планах строительства завода по производству керамической плитки в Иннополисе с объемом вложений 1,5 миллиарда рублей. Реализации проекта способствовала личная встреча инвестора с главой республики Рустамом Миннихановым.

Напомним, на Кировской дамбе в Казани построят пляжный комплекс Tatar Su.