О ценных бумагах как инструменте инвестирования расскажут эксперты на открытом вебинаре НЦЗПИ

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая трансляция вебинара «Ценные бумаги как инструмент инвестирования» состоится 21 августа на YouTube-канале Национального центра законодательства и правовой информации. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦЗПИ.
Начало эфира в 10.30. Он будет посвящен разъяснению норм закона от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов, регламентирующих вопросы обращения различных видов ценных бумаг в нашей стране.
В студии НЦЗПИ выступят представители Департамента по ценным бумагам Министерства финансов. В прямом эфире спикеры расскажут об акциях и облигациях как инструментах привлечения инвестиций (порядок эмиссии и размещения), порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, привлечении инвестиций на внешних финансовых рынках.
Мероприятие проводится в рамках работы по правовому просвещению граждан и повышению уровня финансовой культуры. -0-