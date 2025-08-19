Ричмонд
О ценных бумагах как инструменте инвестирования расскажут эксперты на открытом вебинаре НЦЗПИ

Начало эфира в 10.30. Он будет посвящен разъяснению норм закона от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов, регламентирующих вопросы обращения различных видов ценных бумаг в нашей стране.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая трансляция вебинара «Ценные бумаги как инструмент инвестирования» состоится 21 августа на YouTube-канале Национального центра законодательства и правовой информации. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦЗПИ.

Начало эфира в 10.30. Он будет посвящен разъяснению норм закона от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов, регламентирующих вопросы обращения различных видов ценных бумаг в нашей стране.

В студии НЦЗПИ выступят представители Департамента по ценным бумагам Министерства финансов. В прямом эфире спикеры расскажут об акциях и облигациях как инструментах привлечения инвестиций (порядок эмиссии и размещения), порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, привлечении инвестиций на внешних финансовых рынках.

Мероприятие проводится в рамках работы по правовому просвещению граждан и повышению уровня финансовой культуры. -0-