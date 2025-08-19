О ценных бумагах как инструменте инвестирования расскажут эксперты на открытом вебинаре НЦЗПИ

В студии НЦЗПИ выступят представители Департамента по ценным бумагам Министерства финансов. В прямом эфире спикеры расскажут об акциях и облигациях как инструментах привлечения инвестиций (порядок эмиссии и размещения), порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, привлечении инвестиций на внешних финансовых рынках.