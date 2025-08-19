19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ «Минск» и специальные экономические зоны Ирана намерены усилить взаимодействие. Об этом сообщили БЕЛТА в СЭЗ «Минск».
Глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Калинин сегодня встретился с делегацией Высшего совета Свободных торгово-промышленных и специальных экономических зон Ирана. Инициатором переговорного процесса выступила иранская сторона накануне официального визита в Беларусь Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как пояснили в пресс-службе, Высший совет свободных торгово-промышленных и специальных экономических зон — государственный координационный орган, созданный в 2017 году по решению Кабинета Министров Ирана. Основная задача — управление, развитие и координация деятельности торгово-промышленных и специальных экономических зон.
«Сегодня на встрече стороны обменялись опытом в сфере функционирования СЭЗ двух стран, обсудили актуальные направления сотрудничества. Членам иранской делегации были представлены возможности и преимущества для инвесторов в условиях СЭЗ “Минск”, включая налоговые льготы, процедуру регистрации и поддержки бизнеса. Было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией СЭЗ “Минск” и специальными экономическими зонами Ирана, что будет способствовать установлению плодотворных двусторонних контактов в интересах белорусского и иранского бизнеса», — рассказали в пресс-службе.
Делегация Высшего совета Свободных торгово-промышленных и специальных экономических зон посетила производственную площадку резидента СЭЗ «Минск» ООО «Неро электроникс», специализирующегося на разработке и производстве инновационных систем интеллектуального учета и управления.
Также иранские партнеры пригласили белорусских коллег ознакомиться с возможностями своих торгово-промышленных и специальных экономических зон. -0-