СЭЗ «Минск» и специальные экономические зоны Ирана намерены усилить взаимодействие

«Сегодня на встрече стороны обменялись опытом в сфере функционирования СЭЗ двух стран, обсудили актуальные направления сотрудничества. Членам иранской делегации были представлены возможности и преимущества для инвесторов в условиях СЭЗ “Минск”, включая налоговые льготы, процедуру регистрации и поддержки бизнеса. Было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией СЭЗ “Минск” и специальными экономическими зонами Ирана, что будет способствовать установлению плодотворных двусторонних контактов в интересах белорусского и иранского бизнеса», — рассказали в пресс-службе.