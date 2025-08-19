В Новосибирске продажи новостроек выросли на треть

Позитивная динамика Новосибирска совпала с ростом рынка в большинстве российских миллионников. Из 16 крупнейших городов страны количество сделок увеличилось в 14 городах в среднем на 17,8%. По темпам роста Новосибирск (+32%) вошёл в число лидеров вместе с Самарой (+70%), Волгоградом (+35%), Краснодаром (+32%) и Пермью (+29%). Среди сибирских городов только Омск показал снижение на 2%, тогда как Красноярск прибавил 27%.