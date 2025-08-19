В Новосибирске продажи новостроек выросли на треть

В июле 2025 года в Новосибирске заключили около 1,1 тыс. договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках, что на 32% больше по сравнению с июнем, подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимость».
По данным сервиса, общая площадь реализованного жилья превысила 51,8 тыс. кв. м, показав рост на 28% относительно предыдущего месяца. При этом количество непроданных квартир в городе снизилось на 4%.
Позитивная динамика Новосибирска совпала с ростом рынка в большинстве российских миллионников. Из 16 крупнейших городов страны количество сделок увеличилось в 14 городах в среднем на 17,8%. По темпам роста Новосибирск (+32%) вошёл в число лидеров вместе с Самарой (+70%), Волгоградом (+35%), Краснодаром (+32%) и Пермью (+29%). Среди сибирских городов только Омск показал снижение на 2%, тогда как Красноярск прибавил 27%.
Эксперты связывают рост с несколькими факторами: активными акциями застройщиков, ожиданиями снижения ипотечных ставок и эффектом отложенного спроса.
«Покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, а также проявляют больше интереса к недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
Лидером по количеству сделок в июле остаётся Москва — около 6,2 тыс. (+15% к июню), далее следуют Санкт-Петербург (2,6 тыс., +17%), Екатеринбург (1,6 тыс., +8%), Краснодар (1,6 тыс., +32%) и Ростов-на-Дону (1,2 тыс., +20%). Всего по 16 крупнейшим городам страны было заключено более 19 тыс. сделок.
Сейчас рынок сочетает сезонный рост активности после летнего затишья, постепенное увеличение доли ипотечных сделок и снижение ставок по вкладам. По словам руководителя сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артема Советников, ускорение темпов сделок во многом отражает эффект отложенного спроса.