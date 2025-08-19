Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе введут режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Омской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с переувлажнением почвы.

В Омской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с переувлажнением почвы. Это сказывается на ходе уборочной кампании, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко после заседания штаба по уборочной кампании.

В 7 районах области отмечается переувлажнение почвы. «Приняли решение ввести режим ЧС на всей территории региона», — написал губернатор. Распоряжение будет подписано им в ближайшее время.

Хоценко добавил: режим ЧС позволит аграриям, которые застраховали свои посевы, получить положенные государством выплаты.

На данный момент омские аграрии обмолотили свыше 24 тысяч га. Всего под урожай текущего года в области засеяно более 2,8 млн га.

Читайте также: В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в РФ.