В российском регионе введут режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Омской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с переувлажнением почвы. Это сказывается на ходе уборочной кампании, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко после заседания штаба по уборочной кампании.