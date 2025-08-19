В российском регионе введут режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Омской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с переувлажнением почвы. Это сказывается на ходе уборочной кампании, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко после заседания штаба по уборочной кампании.
В 7 районах области отмечается переувлажнение почвы. «Приняли решение ввести режим ЧС на всей территории региона», — написал губернатор. Распоряжение будет подписано им в ближайшее время.
Хоценко добавил: режим ЧС позволит аграриям, которые застраховали свои посевы, получить положенные государством выплаты.
На данный момент омские аграрии обмолотили свыше 24 тысяч га. Всего под урожай текущего года в области засеяно более 2,8 млн га.
