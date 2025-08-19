Стоит ли покупать авто, поработавшее шоустоппером в автосалоне

Если уж что-то сломалось или безвозвратно поцарапалось — поможет авторазборка, на которую сегодня отправляются машины текущих поколений с очень небольшим пробегом. Тот же руль или пластиковую накладку легко найти в идеальном состоянии. Другое дело — машины, которое ездили на клиентские и прочие имиджевые для продавца тест-драйвы, бились и посредственно эксплуатировались. Вот их я бы рассматривать не стал. Автомобиль из шоурума — совсем другое дело, и с хорошей скидкой его приобретение стоит обдумать, — резюмирует наш собеседник.