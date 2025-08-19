Стоит ли покупать авто, поработавшее шоустоппером в автосалоне

Калейдоскоп скидок на рынке новых авто продолжается, дисконты в некоторых эпизодах достигают семизначных отметок, а производители продолжают снижать цены. Впрочем, обращать внимание на заявленные прайсы не стоит: посещение автосалона с прессом наличных позволяет получить предложение еще лучше. Но стоит ли на него соглашаться, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Забег по дилерским центрам наводит на печальные мысли: шоурумы безлюдны и пусты, как глаза продавцов. Блистающие боками китайские, и не только, новинки автоиндустрии никого не привлекают, а одиночные посетители обозревают выставку-продажу как музейную экспозицию. Редкий гость долетит до стола менеджера, а уж коли долетит — получит целый спектр предложений, натягивать которые можно бесконечно. Как сову на глобус. Торг сегодня не просто уместен — обязателен!
Отпускать даже потенциального клиента ни в коем случае нельзя, поэтому продавец будет биться за него буквально до последнего: в конечном итоге за совсем уж неприличную скидку могут предложить забрать автомобиль из шоурума. Тот самый, что представлял новинку и пропустил через себя толпы страждущих.
Конечно, на пластике уже не будет защитных пленок, зато сверкают сотней граней царапины. Кресла уже затерты, а в случае со многими китайскими машинами — и заломлены. Фиксаторы дверей былую упругость потеряли, а резиновые уплотнители затерлись: сколько раз открывали двери? Безусловно, будет высажен и нуждаться в замене аккумулятор. Кузов и фары, будто слюдой, покрыты толстым слоем полиролей всех мастей и составов, как и колеса — «чернилкой».
Звучит не слишком убедительно даже с учетом впечатляющего дисконта, не так ли? С другой стороны, автоэксперт, мастер-приемщик автосервиса «РемАрт» Максим Затимов убежден в необходимости такое предложение вдумчиво рассмотреть:
— Если дадут действительно хороший дисконт — нужно думать и считать. Машина нравится, цена подходит, а убрать некоторые погрешности, вызванные долгим стоянием в роли выставочного образца, сегодня можно совсем недорого. Это все еще новая машина, без пробега, а все невзгоды быстро и вполне доступно уберет детейлер.
Если уж что-то сломалось или безвозвратно поцарапалось — поможет авторазборка, на которую сегодня отправляются машины текущих поколений с очень небольшим пробегом. Тот же руль или пластиковую накладку легко найти в идеальном состоянии. Другое дело — машины, которое ездили на клиентские и прочие имиджевые для продавца тест-драйвы, бились и посредственно эксплуатировались. Вот их я бы рассматривать не стал. Автомобиль из шоурума — совсем другое дело, и с хорошей скидкой его приобретение стоит обдумать, — резюмирует наш собеседник.
Обобщая все вышесказанное, приходим к привычному: вопрос в деньгах. Если разница с новой машиной действительно велика (скажем, несколько сотен тысяч «деревянных»), то уж на аккумулятор и детейлинг-ателье средства найдутся, все равно покупаем за наличные. А если дисконт менее пятидесяти тысяч, то игра свеч совсем не стоит: нравится, подходит — берите новую и получайте весь комплекс удовольствий. Даже пленочки с экранов самостоятельно отклеите. Да-да, это нравится многим!