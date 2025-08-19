Что ж, приступаем. Мое первое сообщение — «помоги подобрать автомобиль, который идеально бы мне подошел». В ответ получаю два вопроса: о бюджете и предпочтениях по типу кузова. И все? Ладно — может быть, он гений, читающий мысли? «У меня в распоряжении 1 млн рублей, а ищу седан с пробегом». «Отлично, — говорит мой искусственный собеседник, — вот тебе три варианта: Chevrolet Cruze (2013 г.), Citroën C-Elysee (2013 г.) и Kia Rio (2016 г.). Первые два обойдутся примерно в 360 тысяч рублей, последний — в миллион».