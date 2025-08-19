Индекс Мосбиржи ускорил рост на фоне заявлений Белого дома

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил рост, следует из данных торговой площадки. Это произошло на фоне заявлений Белого дома.
По данным на 18.50 по мск, по итогам основных торгов 19 августа индекс Мосбиржи показал рост на 0,49% (до 2 965,66 пункта), долларовый индекс РТС вырос на 0,59% (до 1 162,77 пункта).
К 20.11 по мск IMOEX2 был на уровне 2 954,42 пункта (вырос на 0,1%), данным торгов на 20.38 по мск, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом вырос до отметки в 2 975,60 пункта (+0,83%).
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча на высшем уровне между США и Россией на Аляске дала старт второй фазе переговоров по урегулированию украинского конфликта, которая стартовала 18 августа. Она также сообщила, что американский военный контингент не будет размещен на Украине в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Левитт также сказала, что для заключения «хорошей сделки» по Украине обеим сторонам конфликта придется остаться немного недовольными.