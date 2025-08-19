Индекс Мосбиржи ускорил рост на фоне заявлений Белого дома

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча на высшем уровне между США и Россией на Аляске дала старт второй фазе переговоров по урегулированию украинского конфликта, которая стартовала 18 августа. Она также сообщила, что американский военный контингент не будет размещен на Украине в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Левитт также сказала, что для заключения «хорошей сделки» по Украине обеим сторонам конфликта придется остаться немного недовольными.