Они не вернутся: Трамп сломал европейский автопром, но нам от этого не легче

В целом ЕС, конечно же, тактически проиграл, отдав все в обмен на ничто. Впрочем, обещание миллиардных инвестиций и закупок вряд ли стоит той бумаги, на которой они напечатаны. Нынешним политическим деятелям к беспардонному вранью не привыкать, они вполне могут перестать узнавать свои подписи под документом или пустить на эти цели американские же кредиты.
Но пусть глобальные проблемы волнуют экономистов-прогнозистов, заключение которых жизнь все равно опровергнет. В сферу наших интересов сейчас входит исключительно судьба европейского автопрома.
Подросшие пошлины не единственная проблема.
Большинство отечественных водителей в глубине души все-таки надеются на возвращение в том или ином виде немецких и французских брендов, пусть даже не говорят об этом вслух и вполне заслуженно ругают их последними словами за недостойное ответственных игроков поведение. Но довольствоваться только лишь китайскими машинами и продукцией нашего автопрома, упорно не желающего технологически развиваться, многим явно не по душе.
Поэтому совершенно естественно, что соглашение между США и Евросоюзом, вроде бы не затрагивающее нас напрямую, может отразиться и на российском рынке. Нет большого смысла в том, чтобы слушать разглагольствования рыжего нарцисса или экс-гинеколога, поэтому обратимся к мнению профессионалов.
Представители автомобильной отрасли в Германии отнеслись к сделке настороженно. Они предупредили, что это делает важнейшую часть европейской экономики уязвимой и снижает конкурентоспособность компаний. «Это соглашение — неадекватный компромисс, который посылает катастрофический сигнал тесно связанным экономикам по обе стороны Атлантики», — заявил Вольфганг Нидермарк, член исполнительного совета Германского промышленного союза (BDI).
Если бы подросшие пошлины были единственной проблемой для европейцев, они бы реагировали на это вообще с олимпийским спокойствием, ибо запас прочности у их промышленности достаточно велик — подумаешь, раньше экспорт автомобилей в США облагался пошлиной в размере 2,5%, а сейчас в 15%. В конце концов, не 50% же, как грозился неистовый Дональд. Но когда эта напасть прилагается к уже существующим, то она может стать весьма чувствительной для производителей. Обострение конкуренции с Китаем, колоссальные инвестиции в электромобили при падающем спросе, безумное увлечение возобновляемыми источниками энергии — все это в комплексе не может не тревожить.
Испуга не наблюдается.
Тем не менее европейские автопроизводители не теряют присутствия духа и надеются на лучшее. Более того! По данным Bloomberg Intelligence, такие монстры, как BMW AG, Mercedes-Benz Group AG и другие, вопреки (а может быть, и благодаря) новому торговому соглашению между ЕС и США получат прирост прибыли в 4 млрд евро. Более того: сразу после того, как стало известно, что ставка таможенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС составила всего 15% вместо ожидавшихся 27,5%, акции европейских компаний пошли вверх!
А эксперт Bloomberg Intelligence Майкл Дин напомнил, что BMW и Mercedes могут рассчитывать также на освобождение от пошлин 185 000 автомобилей, производимых на их американских заводах и ежегодно экспортируемых в ЕС. «Это лучший выход из того, что казалось плохой ситуацией», — с облегчением вздохнул автоаналитик Маттиас Шмидт. С ним согласился и Вольфганг Гроссе Энтруп, президент Ассоциации химической промышленности (VCI), тесно связанной с автопромом: «Если вы готовились к урагану, то будете благодарны шторму».
В общем, никакого испуга в рядах европейских автопроизводителей и их смежников не наблюдается. Единственные, кто может от этого пострадать, так это сами страны — члены Евросоюза, согласившегося на кабальные условия США. Автоконцерны же собираются предпринять и дополнительные шаги для снижения ущерба от новых пошлин. VW думает об увеличении инвестиций в США, Audi рассматривает возможность строительства заводов в Америке. Mercedes уже объявил о планах перенести производство внедорожника GLC на предприятие в Алабаме.
Некоторые отечественные эксперты уже устали хоронить западный автопром, который действительно в последнее время получает удар за ударом. Однако пока он справляется со всеми неприятностями без серьезных потерь. И компенсировать свой ущерб за счет возвращения на российский рынок ни у одного из ведущих концернов смелости не хватает. Другое дело, что в бедовой голове Трампа в любой момент может щелкнуть какой-то клапан, и он решит осчастливить нас продукцией американского автопрома. Но вот что нам точно не нужно, так это массовых поставок машин из-за океана, как бы ни нравился мне лично Chevrolet Corvette Z06.