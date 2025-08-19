Они не вернутся: Трамп сломал европейский автопром, но нам от этого не легче

Некоторые отечественные эксперты уже устали хоронить западный автопром, который действительно в последнее время получает удар за ударом. Однако пока он справляется со всеми неприятностями без серьезных потерь. И компенсировать свой ущерб за счет возвращения на российский рынок ни у одного из ведущих концернов смелости не хватает. Другое дело, что в бедовой голове Трампа в любой момент может щелкнуть какой-то клапан, и он решит осчастливить нас продукцией американского автопрома. Но вот что нам точно не нужно, так это массовых поставок машин из-за океана, как бы ни нравился мне лично Chevrolet Corvette Z06.