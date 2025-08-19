«Опять покупать подарок»: люди жалуются, что дружить становится все дороже

Британское издание вчера сообщило, что в мире наблюдается тревожный тренд: дружить становится все дороже, и поэтому люди все чаще отказываются от приглашений на юбилеи, свадьбы, совместные гулянки, чтобы не тратиться на подарки. Мы решили разобраться: а как у нас? Страдает ли у нас дружба, дружеские связи от постоянного роста цен? «МК» рассмотрел эту ситуацию с экономической и психологической стороны.
С учетом все большего ухода человечества в онлайн-формат — это и покупки на маркетплейсах, и работа на удаленке, и общение по мессенджерам — данному тренду удивляться не приходится. Идешь в гости — правила хорошего тона диктуют не приходить с пустыми руками. И дешевой бутылкой вина не отделаешься — хозяева обидятся. А еще ехать на такси… Общаться дистанционно с друзьями экономней, как ни крути.
Как указывает деловая британская газета, острее всего ситуация обстоит со свадьбами — многие жители Туманного Альбиона не могут себе позволить появиться там в качестве гостя. Либо они вынуждены брать… кредиты на это. Financial Times подсчитала, что британцы тратят в среднем £450 (49 тысяч рублей) на чужие свадебные торжества. И даже появился такой термин — «френдфляция».
Для начала мы узнали: а какая сумма в конверте в качестве подарка молодоженам считается приличной в наше время? Конечно, мы не берем «звездные» тусовки, где порой невесте с женихом могут подарить и ключи от дорогого авто. Мы — про обычные, среднестатистические. Как выяснил «МК», сегодня дарить менее 20 000 ₽ (с пары гостей) считается невежливым. В среднем это 20 000−30 000 ₽ Это подтвердила «МК» и организатор свадебных торжеств. В таком случае свадьба хоть немного окупится (мы берем, что она стоит в среднем 1,5−2 млн руб.). Согласитесь, сумма подарка немаленькая. Как представляется, ее могут себе позволить гости с заработком от 350 000 ₽ в месяц.
О такой же сумме пишут и россияне в обсуждениях в чатах: «У меня в июне на чужую свадьбу + мальчишник ушло 30 000 ₽». «Не то чтоб это очень много, — комментируют другие пользователи, — но если вдруг у друзей-родных совпали свадьбы в сезон, может ударить по карману». И добавляют: а если еще и ехать куда-то, то плюс транспортные расходы!
Само оформление семейного союза становится с каждым годом все дороже. Рост цен ощущается по всей стране, но наиболее выражен в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, где выше доля импортных услуг и товаров премиум-сегмента, а также арендные ставки. Об этом в интервью «МК» поведала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
По данным Росстата, который учитывает средние цены по России, услуги организатора проведения торжеств с начала 2025 года подорожали на 4,8%, а по отношению к июлю 2024 года рост цен составил 11,6%! При этом экономист добавила, что из-за подорожания данных услуг сейчас наблюдается тенденция к сокращению масштаба праздника и поиску альтернатив, когда пары все чаще экономят на количестве гостей, выборе менее престижных площадок, упрощении меню и декора.
Вот поэтому молодожены и ждут повышения сумм «в конвертиках» от своих гостей…
Добавьте сюда, что на юбилей или церемонию бракосочетания приглашенному еще надо приодеться, а стоимость мужского костюма, женского платья и обуви в среднем в последние годы прибавила в среднем 8%. Дорожает и флористика — а букеты это ведь обязательный атрибут на дни рождения и свадьбы. По данным Росстата, на начало августа 2025 года средняя стоимость одного срезанного цветка составляет 215,72 ₽, что на 10% дороже, чем на начало августа 2024 года. И такси ведь тоже подорожало на 11% (июль 2025 года к июлю 2024 года)…
Психолог Сергей Ланг в беседе с «МК» со своей стороны подтвердил, что в нашей стране, безусловно, эта проблема стоит очень остро: жизнь стала дорогая, а зарабатывать люди больше не стали.
«Сегодня любые мероприятия с друзьями, походы на дни рождения и прочее влетают людям в копеечку, которую сложно выделить из бюджета, — говорит он. — Из-за этого, кстати, бывает очень много скандалов между мужем и женой, когда мужчина, например, узнает, что супруга на свадьбу подружки купила дорогой букет, подарки… Из-за этого возникают споры, потому что это удар по бюджету. Это приводит к серьезным проблемам в семьях».
Очевидно, продолжает он, что любое общение построено на каких-то финансовых вложениях. Но если мужчины еще могут как-то ограничивать себя в бюджете, то современные женщины этого не хотят, а хотят соответствовать тому уровню жизни, который наблюдают в Интернете…
«Нередко девушка мотает мужу нервы и даже загоняет его в долги, потому что мужчина не знает, как справиться с тратами, — говорит психолог. — У него возникает ощущение, что он действительно мало зарабатывает, раз не хватает денег. Женщины не хотят сегодня экономить, а хотят ходить на девичники, дни рождения, на завтраки с подружками в рестораны… Хотят создавать иллюзию в соцсетях, что “я такая суперкрутая и обеспеченная”. Ей нужны деньги, чтобы одеться, она не хочет выглядеть ущербной по сравнению со своими подругами. Поэтому она будет давить на своего мужчину, чтобы он это все покрыл. Но не у всех мужчин есть возможность постоянно повышать свой заработок — во-первых, потому что многие сидят на окладе, а во-вторых, если он бизнесмен, то бизнес очень часто загибается. Но женщины живут в иллюзии, что он может, если захочет, зарабатывать все больше и больше… И вот эта иллюзия и создает проблемы в семьях, и я как психолог с такими ситуациями сталкиваюсь постоянно».
Между тем и ужин в ресторане, куда отправляются на посиделки с подружками современные девушки, тоже подорожал на 7,4% по сравнению с июлем 2024 года — до 4059 ₽ на человека, что связано с ростом цен на продукты питания, особенно импортные (алкоголь, рыба, фрукты, овощи в межсезонье). Это в среднем по России. А Москва по отношению к данным Росстата обычно на 15−30% дороже.
А вот мужская дружба, по словам психолога, не требует больших финансовых вложений. Мужчины могут дома посидеть, футбол посмотреть…
С другой стороны, ведь и правда — дружба же не всегда требует денег. Было бы желание! И не все современные девушки столь ненасытны в своих тратах на гулянки… «Я думаю, зависит от окружения, на близких друзей не жалко потратиться (на свадьбу или иное), а бары-рестораны всегда можно заменить на обычные прогулки с друзьями, — поделилась с нами мыслями одна москвичка. — Я бы лучше посидела с подружками дома и потрындела или в настольные игры поиграла бы».