«Опять покупать подарок»: люди жалуются, что дружить становится все дороже

«Нередко девушка мотает мужу нервы и даже загоняет его в долги, потому что мужчина не знает, как справиться с тратами, — говорит психолог. — У него возникает ощущение, что он действительно мало зарабатывает, раз не хватает денег. Женщины не хотят сегодня экономить, а хотят ходить на девичники, дни рождения, на завтраки с подружками в рестораны… Хотят создавать иллюзию в соцсетях, что “я такая суперкрутая и обеспеченная”. Ей нужны деньги, чтобы одеться, она не хочет выглядеть ущербной по сравнению со своими подругами. Поэтому она будет давить на своего мужчину, чтобы он это все покрыл. Но не у всех мужчин есть возможность постоянно повышать свой заработок — во-первых, потому что многие сидят на окладе, а во-вторых, если он бизнесмен, то бизнес очень часто загибается. Но женщины живут в иллюзии, что он может, если захочет, зарабатывать все больше и больше… И вот эта иллюзия и создает проблемы в семьях, и я как психолог с такими ситуациями сталкиваюсь постоянно».