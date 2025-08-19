Мыть или не мыть: как правильно проводить уборку подкапотного пространства машины

Адепты «мощных струй» скажут, что речь идет исключительно о самом блоке предохранителей, мол, его заливать и правда не стоит, он совсем даже не герметичный, а вода и голые контакты — так себе тандем. Однако помыть «подкапотку» и не залить блок можно единственным методом — изначально блок оттуда убрать. Что представить себе проблематично: никто не будет снимать и устанавливать коробку с предохранителями, чтобы помыть мотор. Так что можно со всей уверенностью сказать: автогигант против!