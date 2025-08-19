Bloomberg: Британия может лишиться половины миллионеров из-за нового налога

Более половины британских миллионеров заявили, что рассматривают вариант переезда в другую страну, если правительство введет новый налог на богатство, пишет Bloomberg, ссылаясь на опрос консалтинговой фирмы Arton Capital.
В исследовании говорится, что порядка 60% респондентов считают, что их уровень жизни вырастет при переезде. В числе возможных стран для переезда они в первую очередь рассматривают США, далее идут Канада, Австралия и ОАЭ. Свой выбор респонденты объяснили низкими налогами и англоязычной средой.
Аналитики проводили исследование с конца июля по начало августа, они опросили свыше тысячи граждан Великобритании с доходом не ниже £1 млн (1,4 млн долларов).
По данным издания, глава Минфина Королевства Рейчел Ривс пытается закрыть дыру в бюджете страны, которая составляет от 20 до 25 млрд фунтов (от $27 до $33 млрд). В связи этим министерство не опровергает слухи о возможном введении налога на богатство в осеннем бюджете.
Напомним, в июне экс-глава МИД Великобритании Джек Стро выразил мнение, что для реализации амбициозных оборонных планов Королевство будет вынуждено поднять налоги.