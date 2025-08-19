Bloomberg: Британия может лишиться половины миллионеров из-за нового налога

По данным издания, глава Минфина Королевства Рейчел Ривс пытается закрыть дыру в бюджете страны, которая составляет от 20 до 25 млрд фунтов (от $27 до $33 млрд). В связи этим министерство не опровергает слухи о возможном введении налога на богатство в осеннем бюджете.