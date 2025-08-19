Дубликат или новый: как поступить при потере регистрационного знака у машины

Конечно, сделать дубликат проще, быстрее и дешевле, ибо вы заплатите только за изготовление металлической пластины. Однако неизвестно, кто найдет потерянный вами регистрационный знак и как им воспользуется. Вряд ли, конечно, бандиты установят ваш знак на машину, которую намерены использовать для ограбления банка. Тем не менее такой риск исключать нельзя. И случись подобное — полиция по регистрационному знаку будет разыскивать именно вас как собственника машины.