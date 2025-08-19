Дубликат или новый: как поступить при потере регистрационного знака у машины

Пропал передний регистрационный знак: что лучше — сделать дубликат старого знака или получить новый с другими буквами и цифрами? В протоколе о нарушении ПДД указано «имеется видеозапись», но в суд она не представлена: может ли водитель быть освобожден от наказания? Суд признал водителя невиновным: вправе ли решение обжаловать командир батальона, если протокол составлял рядовой инспектор? Пьяный велосипедист: можно ли его лишить права управления?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
То ли в глубокой луже отвалился передний номер с моей машины, то ли его просто украли… Не знаю. Надо ли заявлять в полицию о пропаже? И что лучше — сделать дубликат или получить в ГАИ новые знаки с другими буквами и цифрами? Дубликат вроде дешевле обойдется…
Оксана, г. Электроугли.
Конечно, сделать дубликат проще, быстрее и дешевле, ибо вы заплатите только за изготовление металлической пластины. Однако неизвестно, кто найдет потерянный вами регистрационный знак и как им воспользуется. Вряд ли, конечно, бандиты установят ваш знак на машину, которую намерены использовать для ограбления банка. Тем не менее такой риск исключать нельзя. И случись подобное — полиция по регистрационному знаку будет разыскивать именно вас как собственника машины.
Заявлять в полицию о пропаже знака не обязательно, ибо на его поиски вряд ли бросят лучших оперов. Знак лишь формально выставят в розыск. Но если вы все же заявите о пропаже, делать дубликат такого знака будет верхом безумия, ибо при первой же встрече с инспектором ДПС вам придется со знаком расстаться и для дальнейшего движения воспользоваться эвакуатором.
А вот получение других регистрационных знаков в ГАИ, увы, обойдется вам недешево — заплатить придется не только за выдачу знаков, но и за новое свидетельство о регистрации.
Зато риск нарваться на неприятности устремится к нулю.
* * *
Остановил инспектор ДПС, показал видеозапись моего нарушения — выезд на встречную. В протоколе он указал: видеозапись прилагается. Однако в суде вдруг выяснилось, что видеозапись утеряна. То есть нет самого главного доказательства. Это поможет мне предотвратить наказание?
Михаил, г. Верхоянск.
Законом предусмотрены случаи, когда видеозапись является обязательной, — это совершение некоторых процессуальных действий. Например, проведение освидетельствования водителя на состояние опьянения, если не представляется возможным привлечь понятых.
И фактическое отсутствие в деле видеозаписи на электронном носителе при наличии в протоколе фразы «применялась видеозапись» для суда может стать основанием для прекращения производства по делу, ибо очевидно, что инспектором был нарушен порядок освидетельствования.
А вот наличие в деле видеозаписи совершенного водителем нарушения, как, например, выезд на встречную, разговор по телефону, не является обязательным условием для привлечения водителя к ответственности. Даже если видеозапись нарушения велась, но по дороге в суд потерялась.
В этом случае при рассмотрении дела суд будет оценивать протокол о нарушении ПДД, объяснения водителя, показания свидетелей и другие имеющиеся в деле доказательства.
* * *
Я победил в суде — меня признали невиновным! Однако в ГАИ с таким решением суда не согласились и подали жалобу в вышестоящий суд с требованием все-таки признать, что я грубо нарушил ПДД. Жалобу подал командир батальона, а не инспектор, который составлял протокол. Это законно?
Евгений, г. Серпухов.
Существует весьма странная норма: сотрудники ГАИ, составившие протокол, не являются участниками производства по делу. Однако при этом им дано право подавать жалобы на решение суда, если, например, водитель оправдан и усилия инспектора по привлечению к ответственности пошли прахом.
Более того, подавать жалобу на решение суда, признавшего водителя невиновным, имеет право не только инспектор, возбудивший дело о нарушении, но и его руководитель от имени подразделения ГИБДД. Например, командир батальона, который к делу уж точно не имеет никакого отношения.
Но, увы, таков закон.
* * *
Папа ехал на велосипеде, будучи слегка навеселе, проехал на красный и привлек внимание сотрудников ГАИ. Продули на алкоголь и установили: нетрезв! Поскольку у папы есть права на машину, его предупредили, что прав его лишат. Неужели такое и вправду может случиться?
Василий, г. Сочи.
Если водитель велосипеда нарушил правила дорожного движения, например, проехал на запрещающий сигнал, он может быть наказан штрафом в размере 800 рублей. А если нарушение он совершил в состоянии опьянения, размер штрафа вырастет до 1500 ₽
Но прав управления его не лишат.
Вот только надо разобраться, не оседлал ли ваш папа велосипед с моторчиком мощностью свыше 4 киловатт, который позволяет развить скорость более 50 километров в час. Поскольку это уже не велосипед, можно легко нарваться на лишение права управления.