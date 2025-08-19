Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России сократилась стоимость базового набора школьных принадлежностей

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, средняя минимальная стоимость базового набора школьных принадлежностей за год сократилась примерно на 18%

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, средняя минимальная стоимость базового набора школьных принадлежностей за год сократилась примерно на 18%. В августе текущего года основной комплект товаров для школы оценивался в розничных сетях в 5,2 тысячи рублей для ученика мужского пола и в 4,8 тысячи рублей для ученицы женского пола.

В данный набор включены: разнообразные канцелярские товары, комплект школьной одежды (для мальчиков: рубашка, брюки, носки и ботинки; для девочек: блузка, сарафан, колготки и туфли), а также спортивная обувь (кроссовки и чешки), футболка, спортивные штаны и школьный ранец.