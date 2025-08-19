В России сократилась стоимость базового набора школьных принадлежностей

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, средняя минимальная стоимость базового набора школьных принадлежностей за год сократилась примерно на 18%. В августе текущего года основной комплект товаров для школы оценивался в розничных сетях в 5,2 тысячи рублей для ученика мужского пола и в 4,8 тысячи рублей для ученицы женского пола.