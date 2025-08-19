Экономист Финогенова: пенсия может снизиться из-за долгов

Причин тому может быть несколько, и чаще всего — это смена региона проживания. Например, в районах крайнего севера полагается повышенный коэффициент при выплатах, но при переезде в другой регион пенсионер теряет районный коэффициент. Так, если человек решит переехать с Чукотки в Кемеровскую область, пенсия окажется ниже за счет его снижения с 2 до 1,3.