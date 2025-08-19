Экономист Финогенова: пенсия может снизиться из-за долгов

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, почему порой пенсия приходит в размере меньше, чем была назначена изначально.
Причин тому может быть несколько, и чаще всего — это смена региона проживания. Например, в районах крайнего севера полагается повышенный коэффициент при выплатах, но при переезде в другой регион пенсионер теряет районный коэффициент. Так, если человек решит переехать с Чукотки в Кемеровскую область, пенсия окажется ниже за счет его снижения с 2 до 1,3.
Такая же история с регионами с меньшим размером социальной доплаты. Например, при переезде из Псковской области (с ПМП — 15098 рублей) в соседнюю Новгородскую область (14945 рублей), социальная доплата уменьшится на 153 рубля.
Доплату могут убрать, если меняется число иждивенцев. Или если ест долги и с выплат могут вычесть нужную сумму.
— Это могут быть задолженности по штрафам, кредитам, налогам, платежам ЖКХ, а также алиментам. При удержании за пенсионером должно быть сохранено не менее 50% от размера пенсии, — говорит эксперт aif.ru.
Исключение составляют только алименты, в счет их погашения может быть удержано до 70% от выплат.
Еще одной причиной снижения может быть ошибка, выявленная в процессе назначения пенсии. Возможно, неправильно посчитали коэффициент или стаж и произошел перерасчет.
В свою очередь, финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала в беседе с Газета.ru, что к 1 сентября часть ждут дополнительные выплаты. Проиндексируют выплаты и введут новые надбавки, но без личного финансового плана на старость рассчитывать на «пенсию мечты» сложно.
А депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с Rt отметил, что в разговоре о пенсии слово «стаж» чаще всего употребляют и понимают как годы работы по трудовому договору, но закон учитывает и другие периоды.
1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей. Работающие пенсионеры получают 22,1 тыс., неработающие — 25,8 тыс. рублей. Ожидается индексация для военных и госслужащих с осени, пишет Царьград.