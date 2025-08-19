Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен

По словам главы венгерского МИДа, повреждение трубопровода было оперативно устранено российской стороной. «После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).