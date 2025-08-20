Ричмонд
Рынок акций РФ взлетел после новостей о готовности Путина и Зеленского к встрече

Индекс акций на Мосбирже взлетел после новости о встрече Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Заявление администрации США о готовности к организации встречи на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским вызвало резкий рост индекса Московской биржи. Согласно официальным данным, в течение 20 минут котировки поднялись с 2955,4 до 2975,6 пункта, что соответствует приросту на 0,68%.

К 21:50 рост индекса сохраняется на уровне 0,49% (2 965,6 п.). Лидерами роста стали бумаги «Группы Астра» (+2,2%), АЛРОСА (+1,5%), ПИК и «Россети» (по +1,4%), а также «Полюса» (+1%).

Напомним, что подобные изменения произошли на фоне заявления пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Тогда она сказала, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского может быть организована в случае необходимости.

Ранее Reuters информировал, что встреча Путина и Зеленского может произойти в Венгрии.

