Рынок акций РФ взлетел после новостей о готовности Путина и Зеленского к встрече

Напомним, что подобные изменения произошли на фоне заявления пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Тогда она сказала, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского может быть организована в случае необходимости.