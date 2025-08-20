Стало известно, какая услуга для водителей может подорожать в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность повышения тарифов на технический осмотр транспортных средств в 2026 году, что связано в том числе с инфляцией. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Проект изменений методики расчета дважды публиковался на портале regulation.gov.ru — в феврале и июле 2025 года. Согласно документу, планируется уточнение расчета предельного размера платы с учетом индексации и накопленной инфляции.
Например, для легковых автомобилей (М1) минимальная стоимость техосмотра может составить 1363 рубля, для автобусов (М3) — 2389 рублей, для грузовиков (N2) — 2304 рубля. Впервые вводится тариф для городского электротранспорта: не менее 1710 рублей для троллейбусов и трамваев.
Ранее сообщалось, что в России сократилась стоимость базового набора школьных принадлежностей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.