В России предложили сделать список недобросовестных покупателей на маркетплейсах

В России рассматривают возможность введения специальных отметок для покупателей, которые систематически не выкупают заказы на маркетплейсах. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Глава ведомства предложил бизнесу совместно определить проблему и пути её решения, а также обсудить с маркетплейсами механизмы поощрения добросовестных покупателей. В частности, речь идёт о маркировке клиентов, часто отказывающихся от заказанных товаров.
По словам Решетникова, подобное поведение приводит к порче товаров и увеличению логистических расходов продавцов. Введение таких отметок поможет сразу оценивать надёжность покупателей и снизит риски для бизнеса.
