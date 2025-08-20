Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновили после атаки ВСУ

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновлены. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, отметив оперативные действия российского заместителя министра энергетики Павла Сорокина.
Глава венгерского МИД выразил надежду, что Украина не предпримет новых атак на трубопровод, который имеет ключевое значение для энергоснабжения страны.
Ранее, в марте, удары украинских беспилотников по «Дружбе» уже приводили к остановке транзита.
Трубопровод начинается в Альметьевске и разделяется на северное и южное направления: по южной ветке нефть поставляется в Венгрию, Словакию и Чехию, тогда как северное направление обеспечивало Германию и Польшу, однако в 2023 году эти поставки были прекращены.
Напомним, неполадки в работе нефтепровода были вызваны ударом украинских военных по одной из подстанций «Дружбы», обеспечивающей поставки нефти в Словакию и Венгрию.