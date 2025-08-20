МВД РФ не ответило на вопросы о выдаче водительских прав с 16 лет

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа 2025 года в России ввели новые правила прохождения водительской медкомиссии. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.