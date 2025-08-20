Ричмонд
МВД РФ не ответило на вопросы о выдаче водительских прав с 16 лет

На данный момент в России получить водительское удостоверение категории B можно только с 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

МВД не стало отвечать на вопросы по предложению разрешить выдачу водительских прав с 16 лет для особенно успешных и социально активных подростков.

В ответ на запрос ТАСС в ведомстве посоветовали обращаться к авторам инициативы за комментариями, вместо того чтобы прямо комментировать готовность МВД поддержать идею или разрабатывать её самостоятельно.

Инициативу предложили депутаты ГД. В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву они предложили разрешить получение прав с 16 лет для подростков с серьёзными достижениями в учёбе, спорте или предпринимательстве.

На данный момент в России получить водительское удостоверение категории B можно только с 18 лет. Экзамены в ГИБДД на эту категорию допускают сдавать с 17 лет, но права выдаются после достижения 18 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа 2025 года в России ввели новые правила прохождения водительской медкомиссии. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.