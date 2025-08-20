В России может увеличиться стоимость техобслуживания авто: подробности

Согласно июльской версии проекта, минимальная стоимость обслуживания для расчета предельного размера платы на 2026 год установлена на уровне: 1363 рубля для авто типа М1, 1977 рублей для М2, 2389 рублей для М3, 1264 рубля для N1, 2304 рубля для N2 и так далее.