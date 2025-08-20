В России может увеличиться стоимость техобслуживания авто: подробности

Как сообщили РИА Новости в ФАС, повышение цен на техобслуживание автомобилей в 2026 году может быть обусловлено ростом инфляции.
«Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС», — следует из сообщения пресс-службы.
Согласно июльской версии проекта, минимальная стоимость обслуживания для расчета предельного размера платы на 2026 год установлена на уровне: 1363 рубля для авто типа М1, 1977 рублей для М2, 2389 рублей для М3, 1264 рубля для N1, 2304 рубля для N2 и так далее.
Впервые проектом приказа вводится стоимость обслуживания наземного электротранспорта, где нижний порог ТО для трамваев и троллейбусов установлен на уровне 1710 рублей.
Инициатива по корректировке методики расчета тарифов на технический осмотр транспорта была дважды опубликована на официальном портале regulation.gov.ru — в феврале и июле 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что в РФ могут допустить к выделенной полосе транспорт с инвалидами.