Под Новосибирском построят центр радиационных испытаний за 5 млрд

В Новосибирской области планируется создание нового научно-исследовательского комплекса. Об этом в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказала заместитель новосибирского губернатора Ирина Мануйлова.
«Правительство региона намерено реализовать проект по возведению Центра радиационного тестирования промышленных ускорителей, включающего сопутствующую инфраструктуру. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей», — пояснила Ирина Мануйлова.
Точное местоположение будущего центра и предполагаемые сроки его запуска в работу пока не определены. Рассматривается возможность интеграции радиационного центра с уже существующим комплексом СКИФ.
Этот амбициозный проект призван стать ключевым звеном в развитии отечественной науки и промышленности, обеспечив новые возможности для исследований в области материаловедения, ядерной физики и создания передовых технологий.
Ожидается, что центр привлечет ведущих специалистов и станет площадкой для международного сотрудничества, способствуя укреплению научного потенциала Сибирского региона.