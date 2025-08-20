Ричмонд
Рынок акций России взлетел на новостях из Белого дома по переговорам

Фондовый рынок показал рост.

Российский рынок акций продемонстрировал резкий рост на фоне новостей из Белого дома о готовности президентов России и Украины к личной встрече. Об этом говорят индексы биржевых торгов.

«Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, резко пошел вверх. Бенчмарк подскочил с 2955,43 пунктов до 2975,59 пунктов в течение 20 минут», — передает РБК со ссылкой на данные торгов. Уточняется, что рост рынка акций случился после заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о возможной встрече глав государств РФ и Украины.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИндекс Мобиржи взлетел во время встречи Трампа, Зеленского и стран ЕС.

В настоящее время уже ведется подготовка к возможной встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Ливитт в ходе этого же брифинга заявила, что политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера.

