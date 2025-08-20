Рынок акций России взлетел на новостях из Белого дома по переговорам

В настоящее время уже ведется подготовка к возможной встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Ливитт в ходе этого же брифинга заявила, что политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера.