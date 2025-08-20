Ричмонд
Чемезов раскрыл статус возвращения Renault в Россию

Политических условий для возвращения Renault в капитал «АвтоВАЗа» на сегодняшний день не существует, а переговоры на эту тему не ведутся. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте их не видно. Никаких предметных разговоров с Renault на эту тему тоже не ведется», — заявил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах возможного возвращения французского автоконцерна в число собственников российского производителя автомобилей.

Чемезов также уточнил, что условия для возвращения иностранных компаний на российский рынок определяет государство. Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, который в конце марта 2025 года распорядился актуализировать список компаний, покинувших Россию, и сформировать порядок их возможного возвращения с обязательными гарантиями добросовестного ведения бизнеса.

Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,7%) в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ» в мае 2022 года. Сделка предусматривала право обратного выкупа акций в течение шести лет. Оставшиеся 32,3% акций ранее принадлежали «Ростеху», но были также переданы «НАМИ» весной 2023 года. В сентябре 2024 года госкорпорация воспользовалась опционом и вернула себе этот пакет.

Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале 2025 года допускал возможность возвращения компании в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что такое возвращение возможно только при выполнении ряда обязательств, включая поставку комплектующих и сохранение цифровых систем управления, а также с учетом инвестиций, сделанных государством после ухода компании.

