Чемезов раскрыл статус возвращения Renault в Россию

«Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте их не видно. Никаких предметных разговоров с Renault на эту тему тоже не ведется», — заявил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах возможного возвращения французского автоконцерна в число собственников российского производителя автомобилей.