Чемезов раскрыл статус возвращения Renault в Россию

Сейчас нет предпосылок для возвращения Renault.
«Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте их не видно. Никаких предметных разговоров с Renault на эту тему тоже не ведется», — заявил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах возможного возвращения французского автоконцерна в число собственников российского производителя автомобилей.
Чемезов также уточнил, что условия для возвращения иностранных компаний на российский рынок определяет государство. Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, который в конце марта 2025 года распорядился актуализировать список компаний, покинувших Россию, и сформировать порядок их возможного возвращения с обязательными гарантиями добросовестного ведения бизнеса.
Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,7%) в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ» в мае 2022 года. Сделка предусматривала право обратного выкупа акций в течение шести лет. Оставшиеся 32,3% акций ранее принадлежали «Ростеху», но были также переданы «НАМИ» весной 2023 года. В сентябре 2024 года госкорпорация воспользовалась опционом и вернула себе этот пакет.
Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале 2025 года допускал возможность возвращения компании в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что такое возвращение возможно только при выполнении ряда обязательств, включая поставку комплектующих и сохранение цифровых систем управления, а также с учетом инвестиций, сделанных государством после ухода компании.