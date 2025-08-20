ТАСС: товарооборот Японии и РФ в июле вырос на 46,09%

В июле 2025 года объем взаимной торговли между РФ и Японией вырос на 46,09% в годовом исчислении, составив 103,2 млрд иен — около $699 млн, свидетельствуют данные японского Минфина, проанализированные ТАСС.
Уточняется, что засчет резкого наращивания поставок сжиженного природного газа и угля импорт японских товаров из России в указанный период увеличился на 90%. Тогда как экспорт из Японии в РФ продемонстрировал незначительный прирост всего на 0,1% в годовом исчислении.
В июле 2025 года Япония увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 372%, а угля — на 286% в годовом исчислении. При этом, как и ранее, страна продолжила полный отказ от закупок российской нефти (за исключением поставок в рамках проекта «Сахалин-2»), на которую совместно с другими государствами «Большой семерки» был введен ценовой потолок.
Кроме этого, в июле Япония сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 19,2% в годовом исчислении, одновременно с этим поставки автозапчастей и комплектующих уменьшились на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее KP.RU писал о резком увеличении Россией поставок мяса птицы за границу.