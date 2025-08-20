ТАСС: товарооборот Японии и РФ в июле вырос на 46,09%

В июле 2025 года Япония увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 372%, а угля — на 286% в годовом исчислении. При этом, как и ранее, страна продолжила полный отказ от закупок российской нефти (за исключением поставок в рамках проекта «Сахалин-2»), на которую совместно с другими государствами «Большой семерки» был введен ценовой потолок.