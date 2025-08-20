Из Байкала устранили 1,7 тысяч метров водоводов от незаконного завода в Слюдянском районе

Ранее агентство писало, что большой общественный резонанс вызвала проверка, проведенная межрайонной прокуратурой в 2019 году по фактам нарушения природоохранного законодательства, допущенных при строительстве ООО «АкваСиб» завода по розливу воды в поселке Култук. В судебном порядке оспорена разрешительная документация на строительство завода, признан недействительным договор аренды земельного участка. Кроме того, во исполнение внесенных представлений должностные лица, допустившие нарушения при исполнении своих обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.