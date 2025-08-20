Из Байкала устранили 1,7 тысяч метров водоводов от незаконного завода в Слюдянском районе

Прокуратура установила, что в акватории Байкала в районе посёлка Култук Слюдянского района были построены трубы для завода по розливу воды из глубин озера. Завод прекратил свою работу по требованию ведомства, производственный цех снесён, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Ведомство установило, что водоводы протяженностью 1,7 тысячи метров не были устранены. Договор водопользования в целях размещения сооружения с уполномоченным органом не заключен.
Прокуратура внесла представление в адрес ООО «АкваСиб». Нарушения были устранены, водоводы демонтированы из акватории Байкала.
Ранее агентство писало, что большой общественный резонанс вызвала проверка, проведенная межрайонной прокуратурой в 2019 году по фактам нарушения природоохранного законодательства, допущенных при строительстве ООО «АкваСиб» завода по розливу воды в поселке Култук. В судебном порядке оспорена разрешительная документация на строительство завода, признан недействительным договор аренды земельного участка. Кроме того, во исполнение внесенных представлений должностные лица, допустившие нарушения при исполнении своих обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.