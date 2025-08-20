Ричмонд
В ГД рассказали о росте зарплат у бюджетников на 7,6% с 1 октября

Осеннее повышение зарплаты распространится на ряд служащих госструктур.

Источник: Аргументы и факты

С 1 октября на 7,6% повысятся зарплаты у ряда работников бюджетной сферу, рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Повышение на 7,6% коснется сотрудников органов исполнительной власти региональных и муниципальных ведомств, силовых структур», — отметила она.

По словам депутата, также будет увеличена зарплата военнослужащих.

«Действующим военнослужащим и военным пенсионерам также повысят выплаты на 7,6%», — добавила она.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, что с 1 сентября 2025 года студенткам, обучающимся по очной форме, увеличат пособие по беременности и родам.