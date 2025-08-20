Опытный борт MC-21 провел в воздухе более 70 часов в рамках летных испытаний

В подмосковном Жуковском опытный самолёт МС-21 провёл в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний. Испытания нужны для подтверждения надёжности полностью импортозамещённого борта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ростеха.