Опытный борт MC-21 провел в воздухе более 70 часов в рамках летных испытаний

В подмосковном Жуковском опытный самолёт МС-21 провёл в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний. Испытания нужны для подтверждения надёжности полностью импортозамещённого борта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
Всего самолёт совершил 19 вылетов. Лайнер оснащён отечественными двигателями ПД-14 производства ОДК, а также более чем 70 комплектующими российского производства — включая систему кондиционирования, светотехнику, пульты управления и бортовое радиоэлектронное оборудование.
МС-21 создаётся Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК). Основная задача испытаний — обеспечить полную безопасность при дальнейшей эксплуатации лайнера.
Напомним, в Иркутске завершается подготовка ко взлёту второго опытного лайнера МС-21. Он присоединится к программе испытаний, что позволит ускорить процесс получения сертификации.