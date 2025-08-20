Поставки российского газа в Китай резко подскочили

Россия в январе — июле экспортировала в Китай газ на сумму $5,69 млрд.
Россия за семь месяцев 2025 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Китай до 5,69 миллиарда долларов, что на 21,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Согласно официальной статистике китайского ведомства, Россия сохраняет лидерство среди поставщиков трубопроводного газа в Китай. Туркмения находится на втором месте, экспортировав газа на 4,95 миллиарда долларов (на 12,7% меньше, чем годом ранее). Доля других стран-поставщиков существенно ниже: Мьянма — более 922 миллиона долларов, Казахстан — около 600 миллионов долларов, Узбекистан — примерно 460 миллионов долларов.
ГТУ КНР отмечает, что физический объем поставляемого газа по странам не раскрывается. По итогам всего 2024 года Китай импортировал трубопроводный газ на сумму 21,1 миллиарда долларов, что на 8,6% превышает результат 2023 года. При этом объем закупок российского трубопроводного газа в прошлом году увеличился на 25% и составил 8,03 миллиарда долларов.
Кроме того, в июле 2025 года объем импорта сжиженного природного газа из России в Японию увеличился на 372% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, передает RT. Также поставки российского угля в Японию за тот же период выросли на 286%.