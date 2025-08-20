Неожиданно раскрыты планы Apple по переносу производства смартфонов

Apple организовала выпуск четырех моделей iPhone 17 на пяти индийских предприятиях, ориентированных на американский рынок. Как сообщает Bloomberg, компания таким образом стремится уменьшить зависимость от китайских производственных мощностей.
Впервые вся серия новых смартфонов, включая версию Pro, собирается в Индии именно для поставок в США. Корпорация заметно увеличила количество местных заводов, задействованных в производстве iPhone, и перенесла значительную часть линий, предназначенных для американских покупателей, из Китая в Индию, сокращая последствия торговых ограничений.
Основными площадками стали предприятие Tata Group в Хосуре (штат Тамилнад) и завод Foxconn Technology Group в Бангалоре, административном центре Карнатаки. Еще весной Apple начала перевод части мощностей из Китая в другие страны после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных высоких тарифах на продукцию из КНР. Тогда же корпорация увеличила производство в Индии и Юго-Восточной Азии. По данным Business Standard со ссылкой на индийское правительство, экспорт iPhone из Индии в апреле-июне вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продукция Apple составила 70% всех смартфонов, поставленных страной за рубеж.
6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины в отношении Индии из-за закупки ею российской нефти, доведя общий уровень тарифов на индийский импорт до 50%. В индийском МИД такие шаги сочли несправедливыми и пообещали принять меры для защиты национальных интересов.
После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял о необходимости локализации производств Apple в США. В тот же день он объявил о планах компании инвестировать $600 млрд в американскую экономику. Тим Кук, в свою очередь, сообщил, что вскоре все стекла для iPhone и Apple Watch будут выпускаться на заводе в штате Кентукки.
Читайте также: ИТ-гиганту предложили продать популярный браузер за неожиданно огромную сумму.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.