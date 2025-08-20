Неожиданно раскрыты планы Apple по переносу производства смартфонов

Основными площадками стали предприятие Tata Group в Хосуре (штат Тамилнад) и завод Foxconn Technology Group в Бангалоре, административном центре Карнатаки. Еще весной Apple начала перевод части мощностей из Китая в другие страны после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных высоких тарифах на продукцию из КНР. Тогда же корпорация увеличила производство в Индии и Юго-Восточной Азии. По данным Business Standard со ссылкой на индийское правительство, экспорт iPhone из Индии в апреле-июне вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продукция Apple составила 70% всех смартфонов, поставленных страной за рубеж.