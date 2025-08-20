В ГД назвали категорию пенсионеров, которым поднимут пенсии с 1 сентября

В сентябре повышенные пенсии начнут получать россияне, которым в августе исполнилось 80 лет. Об этой мере социальной поддержки рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Тем, кому в предыдущем месяце исполнилось 80 лет, со следующего начинаются получать удвоенную фиксированную выплату», — объяснила парламентарий.
Отметим, что в 2025 году базовый размер фиксированной части страховой пенсии равен 8907 рублей 70 копеек. Кроме того, достигшие 80-летнего возраста россияне имеют право на ежемесячную надбавку за уход в размере 1314 рублей.
