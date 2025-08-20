Эксперт Достов объяснил, как вернуть деньги, если случайно оплатил улыбкой

«Если такая ситуация произошла, случайно своей бесконтактной картой или улыбкой заплатили за другого, то нужно пытаться договориться с этим человеком, чтобы он вам перевел деньги по СБП. Как вариант — попытаться договориться с кафе, если оплата произошла там, чтобы платеж вернули. В этом случае могут потребовать написать соответствующее заявление», — объяснил он.