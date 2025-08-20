Эксперт Достов объяснил, как вернуть деньги, если случайно оплатил улыбкой

Как вернуть деньги, если случайно оплатил чужой товар улыбкой или бесконтактной картой, рассказал aif.ru председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.
«Если такая ситуация произошла, случайно своей бесконтактной картой или улыбкой заплатили за другого, то нужно пытаться договориться с этим человеком, чтобы он вам перевел деньги по СБП. Как вариант — попытаться договориться с кафе, если оплата произошла там, чтобы платеж вернули. В этом случае могут потребовать написать соответствующее заявление», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что ситуация, когда человек оплатит улыбкой или бесконтактной картой технически возможна, но маловероятна.
«Если такие истории при платежах по биометрии вдруг станут массовыми, то, вероятно, в практике разработан вариант защиты. Например, нужно будет улыбнутся терминалу не один, а два раза», — добавил Достов.
Ранее историей о том, как случайно оплатил товар другого покупателя улыбкой, поделился в соцсетях сотрудник Центра информатизации образования Калининграда Дмитрий Кулагин.