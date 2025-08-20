Почему у казахстанцев изменились номера в очереди на жилье

А вот узнать свой статус и номер в очереди можно на сайте «Отбасы банка», где во вкладке «Доступное жилье» нужно открыть раздел «Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилище» и скачать сам список — главное выбрать тот регион, в котором была постановка в очередь.