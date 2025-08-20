Суд признал законной сделку между внуком экс-губернатора Прикамья и бизнесменом

Заявитель указывал, что на момент перечисления средств Михаил Арзуманов имел признаки неплатежеспособности и фактически оказал предпочтение одному из кредиторов в ущерб интересам других. Об этом факте мог бы при должной степени осмотрительности узнать и бизнесмен, поскольку информация о долгах внука экс-губернатора была размещена на сайте Свердловского райсуда. Также управляющий сообщил, что в феврале 2022 года Артем Болдырев перевел на карту должника аналогичную сумму, по его мнению, фактически это был займ. Также аналогичный перевод господин Болдырев совершил и в 2022 году, эти деньги также были возвращены ответчику.