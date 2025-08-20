Ипотечники могут массово стать должниками без квартир — эксперт

В целом, по мнению Кричевского, перспектива остаться без жилья и при этом иметь долг перед банком становится все более реальной для многих россиян. Он подчеркнул, что цены на квартиры продолжат снижаться до тех пор, пока не сдуется ипотечный пузырь. Так что ситуация на рынке недвижимости может ухудшиться в ближайшее время, создавая дополнительные риски для тех, кто взял ипотеку.