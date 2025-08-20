Объяснено, почему работодатели с меньшей охотой стали нанимать зумеров

Работодатели всё реже приглашают на работу представителей поколения зумеров, рассказала «Ленте.ру» эксперт Роскачества, руководитель проектов консалтинговой и обучающей компании для предпринимателей и руководителей Мария Хмеленко.
По её словам, для молодых специалистов такие ценности, как абсолютная преданность одной компании на протяжении многих лет, строгая иерархия и безусловное следование KPI, кажутся устаревшими и чуждыми. Для них важнее ощущать свою значимость здесь и сейчас и получать вдохновение от работы. Карьера воспринимается не как линейное продвижение по служебной лестнице, а как мозаика разнообразных опытов и смыслов.
Хмеленко отметила, что зумеры не стремятся вписываться в традиционные корпоративные рамки. Классические методы мотивации — бонусы, угрозы увольнения или, наоборот, повышение — для них оказываются малоэффективными.
Эксперт подчеркнула, что молодым сотрудникам важны возможности для развития и самореализации; они хотят ощущать себя партнёрами, а не подчинёнными.
