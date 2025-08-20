Объяснено, почему работодатели с меньшей охотой стали нанимать зумеров

По её словам, для молодых специалистов такие ценности, как абсолютная преданность одной компании на протяжении многих лет, строгая иерархия и безусловное следование KPI, кажутся устаревшими и чуждыми. Для них важнее ощущать свою значимость здесь и сейчас и получать вдохновение от работы. Карьера воспринимается не как линейное продвижение по служебной лестнице, а как мозаика разнообразных опытов и смыслов.