Рядом с улицей Машиностроителей снесут 50 домов

В нескольких кварталах должны снести 50 домов. Об этом во вторник, 19 августа, во время прямого эфира сообщил губернатор Воронежской области.
Александр Гусев пояснил, что проект рассчитан на семь-восемь лет. Застройщику необходимо будет снести и расселить более 50 ветхих и аварийных домов. Здесь должны появиться несколько детских садов и пристройка к школе № 57.
Глава региона отметил заинтересованность территорией одной крупной строительной компанией.
КРТ также запланировано на 18-ти территориях Воронежа. 12 из них уже рассматривают девелоперы. Еще шесть небольших участка с плотно стоящими аварийными домами пока не подходят к КРТ из-за нескладывающейся экономики.
Напомним, что ранее в горадминистрации сообщали о сносе домов на улице Машиностроителей, где вместо аварийных двух- и трехэтажек должны появиться высотки.