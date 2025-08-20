Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с улицей Машиностроителей снесут 50 домов

С 2026 года стартует комплексное развитие территории (КРТ), ограниченной улицами Машиностроителей — Загородной — Подклетенской — Керамической.

В нескольких кварталах должны снести 50 домов. Об этом во вторник, 19 августа, во время прямого эфира сообщил губернатор Воронежской области.

Александр Гусев пояснил, что проект рассчитан на семь-восемь лет. Застройщику необходимо будет снести и расселить более 50 ветхих и аварийных домов. Здесь должны появиться несколько детских садов и пристройка к школе № 57.

Глава региона отметил заинтересованность территорией одной крупной строительной компанией.

КРТ также запланировано на 18-ти территориях Воронежа. 12 из них уже рассматривают девелоперы. Еще шесть небольших участка с плотно стоящими аварийными домами пока не подходят к КРТ из-за нескладывающейся экономики.

Напомним, что ранее в горадминистрации сообщали о сносе домов на улице Машиностроителей, где вместо аварийных двух- и трехэтажек должны появиться высотки.