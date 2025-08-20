В Ростове сносу или реконструкции подлежит 291 аварийный дом

«В рамках первой программы, до 2029 года планируется расселить 2027 семей из 141 дома. На сегодняшний день жильем обеспечены 389 семей. На эти цели из местного и областного бюджета было потрачено 1,06 млрд руб. В 2025 году запланировано переселение около 242 семей из 53 домов. Уже расселено 104 семьи», — отметил замглавы администрации.